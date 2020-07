Doentes oncológicos devem receber declaração de incapacidade

Maria Lúcia Amaral propõe que a declaração de incapacidade de 60 por cento seja atribuída logo aquando do diagnóstico e tenha validade de cinco anos ou até à realização da junta médica, se esta ocorrer antes.



É a segunda recomendação da Provedora de Justiça sobre a emissão do Atestado Médico de Incapacidade Multiuso.



A Provedoria de Justiça tem recebido muitas queixas sobre a demora na emissão do primeiro atestado e também na revalidação.



Os atrasos devem-se à escassez de meios e ao facto de os médicos de saúde pública, que compunham as juntas médicas, estarem agora ocupados no combate à Covid-19.



Maria Lúcia Amaral escreve mesmo que o número de juntas médicas em funcionamento não é suficiente.