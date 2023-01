Doentes oncológicos do Algarve obrigados a fazer radiocirurgia em Sevilha

Isto porque uma empresa espanhola ganhou um concurso público internacional em detrimento de uma clínica de Faro.



Há doentes que estão a fazer viagens de 600 quilómetros para terem acesso aos tratamentos.



As associações que os representam foram ouvidas esta manhã, no Parlamento, onde acusaram o Estado português de ter "expulsado do país" os doentes com cancro.