Doentes oncológicos enfrentam "situação muito má" face à pandemia

Na edição deste sábado do Bom Dia Portugal, Vítor Veloso, presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, deu conta de uma "situação muito má" em matéria de "acessibilidade ao médico de família, acessibilidade no diagnóstico e acessibilidade aos hospitais que tratam doentes oncológicos".