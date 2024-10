Doentes recusam vales cirurgia para hospitais fora da área de residência

De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Entidade Reguladora da Saúde, apenas um em cada quatro vales cirurgia emitidos no primeiro semestre deste ano foram utilizados pelos utentes.A ERS indica que, dos quase 52 mil vales cirurgia e notas de transferência emitidos, apenas 27 por cento foram usados.A investigadora do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Isabel de Santiago, adianta que isto acontece porque os utentes têm receio de perder o acompanhamento do médico de referência.Mas Isabel de Santiago, especialista em comunicação em Saúde, identifica outro problema.