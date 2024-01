Paulo Lima Carvalho e Filipe Nascimento invocaram justa causa, por entenderem que não estão asseguradas as condições para o desempenho dos cargos.

As demissões acontecem depois da administração ter mostrado indisponibilidade para pagar os salários em atraso, o que levou os trabalhadores do Jornal de Notícias e d'O Jogo a anunciar que vão suspender os contratos de trabalho.