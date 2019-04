Dois anos de Programa Qualifica acolhe mais de 315 mil inscrições

Foto: Qualifica/DR

O balanço dos dois primeiros anos do Programa Qualifica será feito esta segunda-feira no Serviço de Formação Profissional de Tomar, numa cerimónia que contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e dos ministros do Trabalho e da Educação.





O Programa Qualifica é um programa vocacionado para a qualificação de adultos que tem como objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos, contribuindo para a melhoria dos níveis de qualificação da população e a melhoria da empregabilidade dos indivíduos.







O Programa Qualifica assenta numa estratégia de qualificação que integra respostas educativas e formativas e instrumentos diversos que promovem a efetiva qualificação de adultos e que envolve uma rede alargada de operadores.