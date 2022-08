Dois bombeiros feridos em Oliveira do Hospital

O repórter da RTP, Paulo Rolão, tem estado a acompanhar o combate às chamas e testemunhou o susto dos habitantes da Sobreda que revivem-se os momentos vividos em outubro de 2017, com sobressalto sobretudo devido ao vento.



As chamas foram empurradas pelo vento forte durante toda a tarde, depois de ter deflagrado pelas 15h00 em Murge, com uma acalmia a registar-se apenas ao início da noite.



O presidente da autarquia de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo sublinhou a importância da ação dos 10 meios aéreos que foram %u201Cfundamentais%u201D, a par de mais de 300 operacionais e 90 veículos.



Um carro de combate a incêndios ardeu parcialmente e dois bombeiros foram hospitalizados, "sem grande preocupação".