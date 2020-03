Dois casos de coronavírus em Portugal

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde confirmou que há "neste momento um caso confirmado de Covid-19". Trata-se de "um homem com 60 anos" e que tem uma "ligação epidemiológica a Itália, no norte do País". Há um outro caso de um doente "cuja primeira análise realizada foi considerada positiva e que vai ser feita a validação da análise no Instituto Ricardo Jorge". Neste caso, trata-se de uma pessoa que "tem ligação epidemiológica a Valência, em Espanha".