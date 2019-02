Dois contentores caídos ao mar nas Velas devem ser localizados na terça-feira

Lusa25 Fev, 2019, 18:26 | País

Fonte da empresa pública Portos dos Açores, S.A., disse à Lusa que foi utilizada hoje uma sonda para tentar localizar a posição dos dois contentores, mas os resultados não foram claros e só na terça-feira será possível confirmar, com o recurso a mergulhadores, a localização exata.

A Capitania do Porto da Horta, que superintende aquela infraestrutura portuária, anunciou no domingo, em comunicado, que a prática da navegação no porto das Velas está "interditada a embarcações e navios com calado igual ou superior a dois metros", devido à queda dos contentores.

No sábado, quatro contentores de mercadorias foram arrastados para o mar devido à forte ondulação deste fim de semana, provocada pela passagem da depressão Kyllian pelos Açores, mas dois deles já foram recuperados para terra.

Conforme explicou à Lusa o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, a interdição à navegação de barcos de maior porte no porto das Velas foi decidida por questões de precaução, atendendo ao facto de os contentores que caíram à água se encontrarem "em posição e a profundidades desconhecidas".

Entretanto, a empresa Atlânticoline, que assegura as ligações regulares de passageiros entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge), cancelou as viagens para o porto das Velas, na sequência da interdição da autoridade portuária.