Dois dias de greve dos médicos em contestação ao Governo

RTP 10 Mai, 2017, 12:00 / atualizado em 10 Mai, 2017, 12:33 | País

É a primeira greve que o ministro Adalberto Campos Fernandes enfrenta. O responsável do Governo pela pasta da Saúde advogou “não negociar sob pressão, nem negociar mal”, em resposta à convocação da greve de dois dias dos médicos, na semana passada. E reafirma estar “empenhado no diálogo” com os sindicatos médicos.

Sindicato dos médicos aponta para adesão à greve superior a 80 por cento até ao meio-dia.

Para os médicos, a perspetiva é outra. Dizem que é precisamente porque o Governo não tem vontade negocial e por falta de perspetivas para as negociações que foram “empurrados para a greve”.



Em causa, para os sindicatos, está um conjunto de 30 reivindicações. Entre elas, a limitação do trabalho suplementar a 150 horas anuais, em vez das atuais 200, um limite de 12 horas de trabalho por semana no serviço de urgência, a diminuição do número de utentes por médico de família e a reposição do pagamento a 100 por cento das horas extraordinárias, que desde 2012 são pagas a apenas 50 por cento.

“Empurrados para a greve”

Em entrevista à RTP, Jorge Roque da Cunha passou a responsabilidade da greve para o ministro da Saúde. “Fomos empurrados para a greve”, refere o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.



Quanto aos atrasos que a paralisação vai provocar nas consultas e cirurgias programadas, o sindicalista é taxativo: “O ministro da Saúde sabe disso”.



Roque da Cunha refere que os médicos mantiveram o esforço negocial até ao fim, até à última semana.



O dirigente sindical justifica a greve com a falta de acordo ao fim de "um ano de negociações diretas com o Governo, de 16 reuniões com o secretário de Estado", e não com o ministro da Saúde.



O que falhou, acrescenta Jorge Roque da Cunha, foi a concretização das "boas intenções e da boa conversa do Governo".



"Chegámos a um ponto limite"

Bastonário questiona números

O Ministério da Saúde, afirma ainda o sindicalista, "não nos deu nenhuma perspetiva", apesar da disponibilidade dos sindicatos em encontrar soluções "até ao final da legislatura".Nenhuma destas questões é nova e, quando estava na oposição, o atual ministro da Saúde "achava que eram relevantes", lembra o sindicalista."Deu-nos perspetivas numa fase inicial e muito rapidamente deixou de as ter", acusa Roque da Cunha. "Dificilmente este Governo está aberto às nossas exigências", afirma, acrescentando que tem sido tão difícil negociar com este Governo como foi com o anterior."Esta história de ser mais amigo dos trabalhadores não é verdade na prática", refere Roque da Cunha.Chegou o momento de fazer uma "demonstração da insatisfação que grassa entre os médicos", para quem a decisão de fazer greve é "muito difícil".A Federação Nacional dos Médicos considera que a atual situação é "insustentável" e aponta o dedo ao que chama de "falta de vontade negocial" do Governo, depois de uma série de reuniões sem qualquer conclusão.A responsável sindical garante que as negociações que decorrem há cerca de um ano foram marcadas por avanços e recuos. Guida da Ponte refere que surgiam acordos verbais que, na reunião seguinte, "voltavam ao ponto inicial".A FNAM garante que chegou a haver um acordo em cima da mesa, com data de assinatura já proposta pelo Governo. No entanto, “na reunião seguinte foi-nos dito que não podiam assumir qualquer compromisso”."Este é o culminar de uma série de situações que têm sido um crescendo", refere. O descontentamento dos médicos chegou a "um ponto irremediável" de descontentamento.Quanto a atrasos nas cirurgias programadas e nas consultas que resultarão desta greve, Guida da Ponte questiona a ideia de que a paralisação provocará atrasos de dois meses. A responsável da FNAM garante que os médicos remarcarão as suas cirurgias de acordo com a gravidade de cada caso e de acordo com um critério médico.O bastonário da Ordem dos Médicos colocou-se ao lado dos profissionais de saúde, apoiando-os na contestação.“A Ordem apoia todos os médicos que desejem aderir à greve”, garantiu Miguel Guimarães, reconhecendo que as longas negociações com o ministério da Saúde não resultaram num acordo sobre “matérias essenciais” que têm vindo a ter um impacto negativo na vida e nas carreiras dos profissionais.O bastonário dos médicos desvaloriza, por outro lado, os alertas sobre os adiamentos de consultas e de cirurgias que poderão chegar aos dois meses. “Não concordo com a afirmação do diretor do hospital de S. João”, afirmou Miguel Guimarães.Lembra que nem todos os médicos irão aderir à paralisação e os que o fizerem deverão, na maioria, dar "soluções" aos seus doentes. Os utentes estão a ser prejudicados mas vão ter uma resposta rápida, garante o bastonário, mesmo quanto ao adiamento de cirurgias.Estas não vão ser adiadas por meses, afirma. "Não temos meses de cirurgias já programadas, temos duas ou três semanas"."Quem gere a marcação das cirurgias irá remarcar as que não forem realizadas hoje e amanhã, para daqui a duas ou três semanas", refere Miguel Guimarães.O bastonário diz que os atrasos nas consultas poderão ser mais preocupantes dada a agenda preenchida, mas reafirma que os “médicos não vão abandonar os doentes” e tentarão remarcar as consultas o mais rápido possível, até mesmo fora do seu horário de trabalho habitual.Miguel Guimarães aponta o dedo à “grande deficiência de capital humano” no Serviço Nacional de Saúde, considerando que a contratação de mais médicos resolveria parte do problema.