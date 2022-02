Dois doentes morreram à espera de médico em hospitais de Beja e Leiria

Um doente esteve quatro horas à espera no hospital de Beja e morreu sem ser visto por um médico. Foi em Janeiro de 2020. Em Maio do mesmo ano, um outro doente morreu nas urgências do hospital de Leiria depois de seis horas de espera com pulseira amarela.