Dois feridos graves em incêndio em Sintra

As duas vítimas mais graves, são dois moradores que saltaram da janela do primeiro andar para escaparem das chamas.



Os feridos foram encaminhados para os hospitais Amadora-Sintra e de Santa Maria.



O alerta foi dado a meio da tarde quando foi detetada uma fuga de gás no hall do prédio, numa altura em que estavam a ser feitas obras e houve uma perfuração na conduta de gás.



Nesta altura o fogo está extinto. Por precaução as autoridades evacuaram o prédio.