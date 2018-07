Dois feridos graves em queda de andaime no Parque das Nações em Lisboa

Lusa19 Jul, 2018, 18:56 | País

De acordo com o INEM, o acidente ocorreu ao final da manhã provocando dois feridos graves.

Os feridos, dois homens de 34 e 37 anos, foram transportados para o hospital de São José, em Lisboa.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), para o local foram enviadas três viaturas e nove operacionais.

Além dos elementos do RSB e da PSP, estiveram no local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), do hospital de São José, e uma ambulância de emergência médica, indicou fonte do INEM.

Segundo a PSP, foi enviado à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) um "relatório do acidente", estando prevista uma inspeção ao local que se encontra isolado por questões de segurança.

Fonte da autoridade policial disse ainda tratar-se de um "andaime suspenso, utilizado para pinturas no exterior do edifício" que terá "cedido de um dos lados", na travessa Sindbad O Marinheiro, uma transversal à rua Ilha dos Amores, na freguesia do Parque das Nações.