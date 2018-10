Partilhar o artigo Dois homens morrem em lagar de vinho em Oliveira do Bairro Imprimir o artigo Dois homens morrem em lagar de vinho em Oliveira do Bairro Enviar por email o artigo Dois homens morrem em lagar de vinho em Oliveira do Bairro Aumentar a fonte do artigo Dois homens morrem em lagar de vinho em Oliveira do Bairro Diminuir a fonte do artigo Dois homens morrem em lagar de vinho em Oliveira do Bairro Ouvir o artigo Dois homens morrem em lagar de vinho em Oliveira do Bairro

Tópicos:

Médico Legal,