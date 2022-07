Dois incêndios em Portugal mobilizam centenas de operacionais

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo em Silves, que deflagrou por volta das 13h00 de segunda-feira na freguesia de São Marcos da Serra, distrito de Faro,As chamas em Silves dirigem-se no sentido da A2 e, por essa razão, a estrada está cortada já desde segunda-feira. No IC2 a circulação já foi reposta.O trabalho dos operacionais durante a noite foi duro,e que as frentes então ativas estabilizassem.Em Penacova a situação também está mais calma, com o incêndio a ser dado como dominado pelas 4h00. O estado de “dominado” significa que está circunscrito a uma área que os bombeiros já conhecem bem, mas não está ainda extinto.Várias casas e um lar de idosos chegaram a ser evacuados por precaução, mas. No local continuam cerca de três centenas de operacionais, apoiados por 99 veículos terrestres.Também ativo esta manhã está o fogo que deflagrou segunda-feira na Serra do Marão, em Senhora da Serra, concelho de Santa Marta de Penaguião (Vila Real), mobilizando 65 operacionais, com o apoio de 17 veículos.No total,- entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 381 veículos.

Perigo máximo de incêndio rural

Esta semana espera-se um aumento da temperatura e da intensificação do vento. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém esta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, cerca deEm perigo máximo estão cerca de uma centena de concelhos dos distritos de distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Guarda, Coimbra, Viseu, Vila Real e Bragança.O IPMA colocou tambémem perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.De acordo com o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente, mas vai diminuindo até sábado.

c/ Lusa