Dois incêndios preocupam a Proteção civil esta manhã

Desde as 00h00 registaram-se 43 ocorrências no período nocturno, estando em curso oito, das quais só duas têm mais expressão.



O primeiro mencionado pela Proteção Civil foi o de Abrantes, que se mantém activo mas mostra sinais de ceder aos operacionais. Está a mobilizar 731 operacionais, 240 veículos e vai ser combatido nas próximas horas por oito meios aéreos incluindo o Canadair de Marrocos, dois Canadair portugueses e dois Canadair espanhóis, além de dois aviões anfíbios.



Em Setúbal, o incêndio de Grândola vai também contar com dois helicópteros e já mostra sinais de ceder aos meios. Mobiliza 228 operacionais, com 74 veículos.



A Protecção Civil alerta para as temperaturas elevadas em todo o território, que podem chegar aos 39 graus nalguns locais e para o vento forte e seco predominantemente de leste durante a manhã.



Os índices de humidade continuam muito baixos e há 18 distritos em alerta laranja.