Dois jovens são julgados em Coimbra por suspeita de violações no Parque Verde

Os dois arguidos, que estão presos no Estabelecimento Prisional de Leiria, são acusados pelo Ministério Público de quatro crimes de violação agravada, cinco crimes de roubo e dois crimes de gravações e fotografias ilícitas.

O jovem de 18 anos, reincidente nesta prática e que tinha sido julgado recentemente por assaltar e tentar violar mulheres noutros pontos da cidade, é ainda acusado de um crime de pornografia de menores, por terem sido encontrados três vídeos de cariz sexual com crianças no seu telemóvel, aquando das buscas à sua residência, em 03 de fevereiro.

Segundo a acusação a que a agência Lusa teve acesso, o primeiro caso remonta a 23 de dezembro de 2021, junto à Escola Silva Gaio, na avenida Conímbriga

Aí, terão tentado assaltar e arrastar para um local pouco iluminado uma mulher, que caminhava sozinha.

Ao tentarem arrastar a mulher, esta conseguiu fugir, mas acabou por perder o seu telemóvel e mochila.

Em 08 de janeiro, já na zona do Choupalinho, junto às bilheteiras da Praça da Canção, os dois jovens assaltaram uma mulher e puseram-se em fuga.

O primeiro caso de violação registado na acusação aponta para 13 de janeiro, pelas 21:30, na zona do Choupalinho.

Um dos arguidos abordou a mulher, que se encontrava a caminhar sozinha naquela zona, e tapou-lhe a boca e o nariz com uma luva impregnada de álcool.

Com recurso a uma navalha, os jovens encaminharam a vítima para um túnel, através do qual acederam às traseiras de um posto de abastecimento, tendo violado a mulher.

Durante o ato, terão filmado e tirado fotografias, referiu o Ministério Público.

Em 17 de janeiro, por volta das 20:30, com o mesmo `modus operandi`, os arguidos abordaram um casal que caminhava no Choupalinho, com recurso a uma navalha e uma luva impregnada com álcool para os atordoar.

De acordo com o Ministério Público, os dois arguidos ameaçaram o namorado para não se mexer e violaram a sua companheira, voltando a filmar e a tirar fotografias do ato.

Na acusação, o Ministério Público pediu ainda a pena acessória de expulsão do país ao arguido mais velho, que é estrangeiro.

O julgamento começa na segunda-feira, no Tribunal de Coimbra, às 14:00.