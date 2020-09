Dois mil tratamentos contra a infertilidade foram suspensos devido à pandemia

Foto: Reuters

O número é avançado à Antena 1 pela Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, que teme que muitos destes tratamentos não sejam sequer retomados, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde. O tempo de espera, que era de um ano, vai aumentar para um ano e meio.