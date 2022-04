Dois militares da GNR entre os cinco detidos em investigação sobre corrupção

Em comunicado, a PJ (PJ) anunciou que, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP de Leiria, está a investigar, "além de outros, factos suscetíveis de enquadrar a prática de atos que consubstanciam os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa e de tráfico de estupefacientes, por elementos da GNR, relacionados com o recebimento de contrapartidas, com a finalidade de evitar as fiscalizações a empresários".

No âmbito dessa investigação e da operação "MERLUCCIOS", "foram detidos cinco homens, com idades compreendidas entre os 46 e os 53 anos, e realizadas 11 buscas, sendo oito em domicílios, duas em sedes de empresas e uma ao Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR", adiantou a PJ.

A PJ prossegue a investigação e os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.

Entretanto, a GNR adiantou que na terça-feira, no âmbito desta operação, "foram realizadas buscas no Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR, tendo sido detidos dois militares da GNR".

"Ressalva-se que a Guarda prestou toda a colaboração durante as diligências processuais levadas a cabo pela PJ" e que, internamente, vai "proceder ao levantamento do respetivo procedimento disciplinar inerente a este tipo de situações".

No comunicado, "a GNR reafirma o seu compromisso de tolerância zero a todas as formas de corrupção, e outros fenómenos de criminalidade, pautando a sua atuação diária pela primazia da segurança e da salvaguarda de todo e qualquer cidadão".