Dois mortos, 498 feridos e 1.611 acidentes nas estradas desde dia 15 - PSP

De acordo com a Polícia, desde o início da operação "Festas Seguras", em 15 de dezembro, foram registados nas estradas 1.611 acidentes, que causaram dois mortos e 498 feridos, dos quais 15 graves.

No mesmo comunicado, a PSP disse que deteve, no sábado, 38 condutores alcoolizados, 13 sem habilitação legal para conduzir e cinco suspeitos de tráfico de droga, também no âmbito da operação "Festas Seguras".

Foram ainda detidas nove pessoas por furtos e roubos em propriedades e duas por posse de arma proibida.

As detenções foram feitas em todo o país, tendo sido ainda apreendidas mais de 300 doses individuais de droga, duas armas de fogo e cinco armas brancas (facas).