Dois mortos e 20 feridos em acidente com autocarro em Agualva-Cacém

(em atualização)





Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas num acidente com um autocarro da Carris Metropolitana junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, Sintra, na manhã desta terça-feira. Dos 20 feridos, há quatro em estado grave.





As duas vítimas mortais encontravam-se na paragem de autocarros e terão sido atropeladas. De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as vítimas mortais são duas mulheres entre os 30 e 40 anos.







Francisco Alves, comandante da divisão da PSP, adiantou que os feridos estão a ser encaminhados para os hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier. O condutor do autocarro está a receber assistência médica.



A PSP adiantou ainda que as causas do acidente estão a ser investigadas.





O acidente ocorreu pelas 09h42 desta terça-feira, na União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, e pelas 10h40 estavam no local 35 operacionais dos bombeiros de Agualva-Cacém, Belas e Queluz, apoiados por 16 viaturas, entre elas duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação - dos hospitais Amadora-Sintra e S. Francisco Xavier, segundo a agência Lusa.





Foi ainda enviada para o local uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência. Seis pessoas a ser assistidas pelos psicólogos do INEM.