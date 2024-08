Dois mortos e três feridos graves no acidente entre Carvalhal e Tróia

Segundo fonte do comando sub-regional do Alentejo Litoral da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dois dos feridos graves foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano o terceiro seguirá de helicóptero para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, de onde seguirá depois, por via terrestre, para o Hospital São José, em Lisboa.

A colisão, que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros, ocorreu na Estrada Nacional 261, e cortou o trânsito em ambos os sentidos junto a Brejos da Carregueira, no concelho de Grândola.

O alerta foi dado pelas 05:33 e, pelas 08:13, estavam no local do acidente 28 elementos, apoiados por 12 viaturas e um helicóptero.

Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Alcácer, Grândola, Santo André, Santiago, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Litoral Alentejano, o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do Algarve e elementos da GNR.