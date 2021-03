Dois mortos e um ferido grave em colisão no Casal da Areia em Alcobaça

Do acidente resultou "a morte de um homem de 22 anos e uma mulher que se pensa ter a mesma idade, e ferimento ligeiros num homem de 52", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Alcobaça, Leandro Domingos.

O ferido foi transportado para o Hospital de Leiria.

O acidente ocorreu às 14:15, na localidade de Casal da Areia, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, estando as autoridades a "proceder a averiguações sobre como ocorreu a colisão entre as duas viaturas que circulavam em sentidos contrários", afirmou o comandante da GNR das Caldas da Rainha, Diogo Morgado.

No local estiveram 32 elementos dos bombeiros de Alcobaça e de Pataias, apoiados por 11 viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Leiria.

A Estrada Nacional 549, que liga Casais da Areia a Pataias, encontra-se fechada ao trânsito.