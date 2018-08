Dois mortos em acidentes rodoviários durante a madrugada

Lusa18 Ago, 2018, 11:15 | País

O primeiro acidente, que aconteceu por volta das 00:20, na Estrada Nacional 106, na localidade de S. Vicente, em Penafiel, foi uma colisão entre dois veículos, da qual resultou um morto, dois feridos graves e um ferido ligeiro.

O segundo acidente mortal ocorreu pelas 04:00, na A4, na localidade de Folhadela, Vila Real, quando um veículo ligeiro de passageiros se despistou, causando a morte do condutor.

No que respeita à sinistralidade, a GNR dá hoje conta de mais um ferido grave e 32 ligeiros, resultantes de 114 acidentes registados entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje.

No âmbito da sua atividade operacional, ainda no mesmo período, a GNR deteve 34 pessoas em flagrante delito, por diversos crimes, entre os quais destaca 18 por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, cinco por tráfico de droga e um por posse ilegal de arma.

Desta operação resultou a apreensão de 272 doses de haxixe e de uma arma de fogo, com calibre de 6.35mm.

No que respeita à fiscalização rodoviária, a GNR detetou 744 infrações, das quais 385 foram condução em excesso de velocidade, 45 por falta de inspeção periódica obrigatória, 35 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei, 27 por falta de cinto de segurança e 19 por uso do telemóvel durante a condução.

A GNR detetou ainda 12 condutores sem seguro de responsabilidade civil obrigatório e 11 a fazerem uso ilegal de tacógrafos.

