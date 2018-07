Dois mortos em colisão frontal de duas viaturas em Tábua

Lusa09 Jul, 2018, 10:46 | País

O acidente, que aconteceu por volta das 08h00, numa estrada que dá acesso ao itinerário complementar número 6 (IC6), em Tábua, provocou duas vítimas mortais de sexo masculino, com cerca de 30 anos e 48 anos, que eram os condutores das respetivas viaturas, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.

De acordo com a mesma fonte, uma equipa da GNR está no local para investigar as causas do acidente.

O trânsito naquela estrada esteve interdito durante duas horas, mas entretanto a via já foi reaberta.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, no local estiveram sete veículos e 20 operacionais, entre GNR, INEM e corporações de bombeiros locais.