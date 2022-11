Esposende. Dois mortos em deslizamento de terra em Palmeira de Faro

"O acidente ocorreu em Esposende, na freguesia de Palmeira de Faro. Confirma-se um deslizamento de vertente com duas vítimas mortais a lamentar", afirmou o edil, ouvido na edição desta quarta-feira do Bom Dia Portugal.



"Estamos já a prestar, na medida do possível, o apoio psicológico aos familiares", acrescentou o verador da Proteção Civil. O alerta para o deslizamento de terra em Palmeira de Faro foi dado às 3h55.





"Ao deslizar, as terras acabaram por embater contra uma moradia. A tragédia deu-se devido a esse deslizamento", continuou, para indicar que as autoridades locais não conseguiram ainda "apurar a origem do deslizamento".

, segundo o adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Esposende, citado pela agência Lusa.

Júlio Melo explicou que foram arrastadas "pedras de alguma dimensão", tendo estas "atingido um compartimento situado nas traseiras da habitação".

Foram mobilizados para o local 17 operacionais, apoiados por oito viaturas, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



