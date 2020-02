Dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Nenhuma destas pessoas veio da cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China.







Sobre a situação de Lisboa, Graça Freitas afirmou à RTP que se trata de um caso "suspeito validado" que vai "fazer testes" como todos os outros casos suspeitos. "Se veio diretamente para Lisboa ou para outra cidade europeia e depois apanhou outro transporte... não tenho a certeza absoluta", afirmou a diretora-geral da Saúde sobre este caso agora revelado. "Sei que foi uma pessoa que regressou da China".







Trata-se de uma senhora que já estava a ser seguida por contacto telefónicos. "O caso esteve primeiro em observação. Era uma senhora que vivia sozinha. E hoje foi tomada a decisão de ir ao Curry Cabral para fazer testes", disse a diretora-geral da Saúde.







Os resultados dos exames, que vão ser realizados pelo Instituto Ricardo Jorge, devem ser ainda hoje conhecidos.

Sobre o outro caso, do Porto, Graça Freitas não adiantou mais pormenores.





Estas duas situações elevam para seis o número de casos suspeitos validados até agora em Portugal.







Além destes casos, 20 pessoas estão em isolamento profilático há uma semana no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, devido ao novo coronavírus (2019-nCov), depois de terem sido repatriadas da China.



Na sexta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que as pessoas que se mantinham no Pulido Valente estavam todas bem de saúde e sem sintomas de infeção.



Deste grupo fazem parte 18 portugueses e duas brasileiras, que chegaram no passado dia 02 de fevereiro ao aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. Todos estiveram na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei, epicentro do surto.