Dois pescadores dados como desaparecidos nos Açores

Em comunicado, a Marinha explica que os dois pescadores desaparecidos são tripulantes da embarcação de pesca "Alexandre", que encalhou a sul do farol Gonçalo Velho, ao largo daquela ilha.

O alerta do desaparecimento dos dois pescadores foi dado por um terceiro tripulante, resgatado com vida por outra embarcação de pesca cerca das 18:00. Segundo o sobrevivente, os dois pescadores deixaram de ser vistos às 14:00.

De acordo com a Marinha, as buscas dos dois pescadores estão a ser dirigidas pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada desde as 18:45 e para o local foram ativados meios da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e da Força Aérea Portuguesa.

Para o local do incidente foram também chamados meios da Sociedade Anónima Portos dos Açores e do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.