Dois pisos do Instituto Ricardo Jorge evacuados após derrame de ácido nítrico

Em declarações aos jornalistas, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, explicou que o ferido considerado grave tem queimaduras na face e que os outros quatro feridos foram vítimas da inalação de vapores.

"Foi no quinto piso, estava a ser manuseado um recipiente com ácido nítrico a 60% e houve um derrame. Originaram-se vapores e houve queimaduras na face da vítima considerada crítica", referiu o operacional.Segundo Carlos Marques, o quinto e o sexto piso do edifício foram evacuados.As vítimas foram conduzidas ao Hospital de São João, no Porto.Fonte do Comando Sub-regional do Porto disse à Lusa que o alerta para o incidente foi dado às 11h33.No local, pelas 13h20, ainda se encontravam os Bombeiros Sapadores do Porto, o INEM, a Viatura de Emergência Médica do Hospital de Santo António, a Policia Municipal e a PSP.