Dois praticantes de kitesurf em dificuldades no mar numa praia da Ericeira

Lusa01 Fev, 2019, 20:35 | País

"Dois praticantes de surf entraram dentro de água, mas, como o vento está forte, tiveram dificuldades em sair devido à agitação marítima", afirmou Rui Terras à agência Lusa.

O alerta foi dado pelas 17:40 pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo para a Capitania de Cascais e para os bombeiros da Ericeira, no distrito de Lisboa, que deslocaram meios para o local.

Segundo o mesmo responsável, devido à forte agitação marítima, os dois surfistas acabaram por sair sozinhos da água, não tendo sido não empenhados meios humanos ou embarcações no mar.

Ambos foram assistidos na praia pelos bombeiros da Ericeira e foram transportados para a urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste com ferimentos ligeiros e com sinais de hipotermia.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da depressão "Helena", centrada a noroeste do golfo de Biscaia, Espanha.

Esta depressão vai afetar Portugal continental em particular no que respeita ao vento e à agitação marítima na costa ocidental. A previsão meteorológica aponta para a costa ocidental ondas de cinco a sete metros, e temporariamente a norte do cabo Raso, passando a sete a oito metros durante a tarde e início da noite, e com uma altura máxima que poderá atingir 15 metros.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar até às 21:00 de hoje sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.

Além do vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para hoje e sábado, devido ao vento, para todos os distritos de Portugal continental, exceto Évora, e devido a neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Para hoje está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 quilómetros/hora (km/h) no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias, formação de lençóis de água e gelo e quedas de árvore, devido às previsões de chuva, neve, vento e agitação marítima para os próximos dias.

Também a Autoridade Marítima Nacional alertou para o agravamento das condições meteorológicas e oceanográficas na zona norte de Portugal continental, entre a madrugada de hoje e a de sábado.