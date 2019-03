Dominado fogo em Águeda

Mário Aleixo - RTP26 Mar, 2019, 06:43 / atualizado em 26 Mar, 2019, 06:43 | País

Um incêndio que deflagrou na última noite numa zona florestal em Águeda e que chegou a ser combatido por 142 operacionais, foi dominado ao início desta terça-feira, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



"O fogo foi dado como dominado às 5h08" e encontra-se agora "em fase de rescaldo e vigilância", estando agora 90 operacionais com 28 viaturas a acompanhar as operações, disse à Lusa a mesma fonte.





"Não há até ao momento feridos a registar", concluiu.









"O alerta para o incêndio foi dado pelas 21h30, junto à autoestrada 25, em Serém, no concelho de Águeda.

Segundo a mesma fonte, as chamas lavraram numa zona de eucaliptal.