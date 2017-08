Dominado fogo em Ferreira do Zêzere

Lusa 15 Ago, 2017, 08:14 | País

Este fogo, que na noite de segunda-feira já dava sinais de abrandar, foi dominado às 05:52, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

Segundo a página da ANCP, pelas 06:20 continuavam no terreno 156 operacionais e 51 meios terrestres.

Pelas 23:45 de segunda-feira, o Comandante Operacional Municipal de Proteção Civil (COMPC) de Ferreira do Zêzere descreveu à Lusa um cenário de abrandamento das chamas, apesar de ainda existirem "setores ainda muito ativos".

"A situação esteve muito complicada em Dornes, Peralfaia e Rio Cimeiro, onde as chamas chegaram até às casas e aos quintais, mas as habitações foram salvas e só em Rio Cimeiro transferimos algumas pessoas, ao final da tarde, por precaução", disse então Pedro Mendes.

Outro fogo dominado lavrava no distrito de Santarém, no concelho de Abrantes, com 123 operacionais e 33 viaturas no terreno.

O incêndio que mobilizava mais meios esta madrugada localiza-se em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, onde estão 781 operacionais e 214 meios terrestres.

O segundo maior incêndio, entre as ocorrências importantes destacadas pela ANPC, registava-se também no distrito de Castelo Branco. O fogo, que começou no domingo perto da localidade de Louriçal do Campo, no concelho de Castelo Branco, e se alastrou a território do concelho do Fundão, era combatido por 341 operacionais e 107 meios terrestres.

Outro incêndio é destacado pela ANPC em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, encontrando-se dominado desde as 02:01, com 57 operacionais e 20 veículos no terreno.