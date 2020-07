Dominado fogo na Covilhã

No início da madrugada, o comandante operacional distrital da Proteção Civil, Francisco Peraboa, já indicava que o combate às chamas evoluía favoravelmente, apesar da orografia do terreno e da dispersão de meios devido a outras ocorrências.Às 4h30 continuavam no terreno 252 operacionais, auxiliados por 83 viaturas, de acordo com a página oficial na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.O incêndio deflagrou na quarta-feira, às 14h43, numa zona de povoamento florestal junto à freguesia de Sobral de São Miguel, classificada como Aldeia de Xisto, e a proximidade à localidade causou preocupação.Cerca das 7h30 de quinta-feira chegou a ser dado como dominado e os meios mantiveram o trabalho no terreno ao longo de todo o dia.

Às 17h45 do mesmo dia ficou novamente ativo, fruto de várias "reativações difíceis de controlar", disse, na altura, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.