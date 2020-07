Dominado fogo na serra de Valongo

No terreno encontram-se 220 operacionais, apoiados por 60 veículos, acrescentou a mesma fonte.

O fogo deflagrou ao final da manhã de sexta-feira, na freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, tendo sido dado como dominado às 19:15 desse dia.

No entanto, no sábado houve uma reativação, que atingiu uma empresa no parque industrial da Seroa, no concelho vizinho de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, provocando a destruição de "alguns equipamentos", mas sem afetar a estrutura do edifício, disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Santo Tirso, Filipe Carneiro.

Aquele reacendimento chegou a obrigar ao corte da Autoestrada 41 durante cerca de 30 minutos.