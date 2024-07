Dominado fogo no concelho de Serpa

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo consumiu uma área de pasto, sobreiros e azinheiras no Monte dos Tasneirais, tendo o alerta sido dado às 15:10.

"Não houve casas ou pessoas em risco", adiantou a mesma fonte.

No combate ao incêndio, acrescentou, estiveram envolvidos 102 operacionais, apoiados por 44 veículos e seis meios aéreos, nomeadamente quatro aviões de combate às chamas, além de um helicóptero e de um avião de coordenação.