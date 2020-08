Dominado fogo que lavrava na Covilhã

Às 2h50, no "site" da ANEPC indicava-se que se mantinham no terreno 300 operacionais apoiados por 86 viaturas.



O incêndio, que deflagrou na freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, chegou a alastrar para o município do Fundão.



O presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, revelou que "arderam algumas casas devolutas" na área entre os dois concelhos, mas, como estavam desabitadas, não há quaisquer feridos ou desalojados a registar.



Esta informação foi confirmada junto do CDOS de Castelo Branco: "As únicas estruturas (que arderam) foram palheiros abandonados".