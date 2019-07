Dominado incêndio em Vila Real

RTP25 Jul, 2019, 08:11 | País

Todo o perímetro do incêndio foi dado como dominado às 3h05.



Ao início da madrugada o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro, já tinha dado o incêndio como dominado do lado de Alijó, mas uma frente que lavrava do lado da vila de Murça ainda preocupava as autoridades.



Arcos de Valdevez controlado

Sobral do Campo sob controlo

A A4 esteve fechada mas já reabriu ao trânsito.Também o Itinerário Complementar 5, entre Pópulo e o nó de Alijó, e a Estrada Nacional 212 estiveram encerradas devido ao fogo, que chegou a ter três frentes ativas.Segundo fonte do CDOS de Vila Real registaram-se três feridos. Um sofreu queimaduras é um civil de 48 anos que ficou com 10 por cento do corpo queimado, enquanto o outro é um militar da Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, que se feriu num braço.Também uma bombeira que estava a combater as chamas "sentiu-se mal e foi retirada do teatro de operações".Dominado está também o incêndio em Arcos de Valdevez.O incêndio que deflagrou numa fábrica de madeiras na zona industrial de Padreiro, Arcos de Valdevez, pelas 20h50 de quarta-feira está sob total controlo, como confirmou na última madrugada à Antena 1, o comandante Marco Domingues.Em Castelo Branco falta apenas combater as chamas numa faixa de 150 metros no incêndio em Sobral do Campo.O fogo chegou a avançar para a localidade vizinha de S. Vicente da Beira mas devido ao vento as chamas deram a volta e regressaram a Sobral do Campo.