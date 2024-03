Domingo com chuva, neve, vento e temperaturas máximas até 16 graus

Apesar destas previsões, o dia de domingo será marcado por uma melhoria do estado do tempo comparativamente às previsões para hoje e para sábado.

"No domingo ainda vamos ter uma situação de ocorrência de aguaceiros que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoadas especialmente no norte e centro. Esta precipitação será em forma de neve nas regiões do norte e centro acima de 800 metros ou 1.000 metros de altitude. No entanto, a cota ira subir ao longo do dia para 1.400", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Cristina Simões, este episódio de neve que tem estado a ocorrer esta semana, terminará no domingo.

"De salientar também o vento que vai continuar forte no litoral com rajadas até 65/70 quilómetros por hora nas terras altas. De destacar que a emissão de aviso que está há alguns dias para agitação marítima forte na costa ocidental é para continuar. No dia 10, domingo, vai diminuir ao longo do dia com ondulação de 05 a 07 metros para 03 a 04 metros", indicou.

A meteorologista do IPMA adiantou que no domingo ainda há avisos de vento porque as rajadas serão superiores a 70 quilómetros por hora, mas já não haverá avisos de precipitação.

No que diz respeito às temperaturas, está prevista uma pequena subida das temperaturas nas regiões do norte e centro.

"Vamos ter temperaturas da ordem dos 14 a 16 graus no litoral. No interior serão mais baixas entre 06 a 10 graus. As mínimas no interior norte e centro serão entre 0 e 04 graus e no litoral até 10 graus", disse.

Segundo Cristina Simões, o episódio de tempo mais severo terminará no domingo.

"Neste dia prevê-se uma melhoria gradual do estado tempo e para segunda e terça-feira a previsão é mais tranquila", indicou.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

As eleições legislativas foram marcadas para 10 de março pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 07 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas termina hoje.