Domingo com complicada situação nos incêndios

O incêndio de Ourém mantém-se fora de controlo e está a ser combatido por mais de 700 bombeiros, apoiados por mais de 200 viaturas e dez meios aéreos. Desde quinta-feira que as chamas não dão descanso. No incêndio de Pombal, que passou para Ansião, há 443 bombeiros com 143 viaturas apoiados por dois meios aéreos. Em Marzagão, Carrazeda de Ansiães, os bombeiros ainda não conseguiram controlar as chamas depois do reacendimento de ontem. Cerca de 200 bombeiros combatem as chamas, apoiados por 62 viaturas e um meio aéreo.