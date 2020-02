Donativos nas mãos erradas

A atual direção desta IPSS com estatuto de utilidade pública suspendeu o vice-presidente e dois funcionários e acusa-os de terem liderado esta atividade criminosa.



A Mãos Unidas tem um património avaliado em dois milhões de euros.



A Segurança Social recusa intervir no caso e diz que cabe à assembleia geral da IPSS convocar eleições.



Contactado pelo Sexta às 9, o bispo de Setúbal disse-nos que tomou conhecimento destes factos atempadamente e acompanhou a situação.



D. Manuel Ornelas acrescenta que, de acordo com os documentos que possui, os empréstimos contraídos por padres da diocese foram devidamente liquidados há bastante tempo, não havendo qualquer valor em dívida à associação Mãos Unidas.



Mas as provas que chegaram ao Sexta às 9 indiciam que durante vários anos, muitos padres se autofinanciaram à custa desta IPSS, uma matéria que iremos desenvolver em profundidade na próxima semana.