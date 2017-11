Dotação adicional para 2017 devida às universidades paga até final do mês garante ministro

Lusa14 Nov, 2017, 17:05 | País

"Ainda hoje tive a confirmação do Ministério das Finanças que o esforço ainda pendente será concretizado este mês", disse o ministro na intervenção inicial na audição no parlamento pela comissão de Educação e Ciência no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018.

Questionado pela Lusa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) disse que a transferência a efetuar até final de novembro é de 14 milhões de euros.

Na segunda-feira, o recém-eleito presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Fontainhas Fernandes, manifestou a sua "extrema preocupação" pelo "inexplicável atraso" no pagamento da dotação adicional do Orçamento do Estado de 2017 que atinge já os 5,9 milhões de euros.

A dotação adicional está contratualizada nos termos dos contratos de legislatura assinados entre as universidades públicas e o Governo no âmbito do compromisso com a ciência e o conhecimento.

"É um montante absolutamente fundamental para o equilíbrio das contas", referiu na altura o também reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O CRUP recordou que o "Contrato foi assinado em julho de 2016, na presença do primeiro-ministro, tendo sido subscrito por vários membros do Governo e por todos os reitores das Universidades Públicas" e que "corresponde a encargos adicionais decorrentes de alterações legislativas de iniciativa do Governo ou da Assembleia da República, designadamente aumento do salário mínimo, subsídio de alimentação e complemento remuneratório relativo a agregações".

Hoje, no parlamento, o ministro Manuel Heitor reafirmou o seu compromisso com o cumprimento do contrato de legislatura com as instituições de ensino superior, admitindo que os atrasos nos pagamentos existem.

"Claro que há atrasos e estamos a trabalhar, porque estamos, obviamente, num esforço de contenção orçamental, mas não me passaria pela ideia que o acordo de legislatura não fosse cumprido", disse o ministro aos deputados, em resposta à intervenção da deputada social-democrata e ex-ministra da Educação e Ciência, Margarida Mano.