Doze desalojados após incêndios em prédio de Lisboa

Os bombeiros explicam que o realojamento é temporário e por precaução. As chamas atingiram o terceiro andar e a cobertura do prédio.



No terreno estiveram 39 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por 11 viaturas.



Não são conhecidas as causas deste fogo que foi dado como extinto às 21h30 de quinta-feira.