Doze detidos em operação policial no Bairro do Pombal

Doze pessoas, com idades entre os 19 e os 26 anos, foram detidas esta quarta-feira no Bairro do Pombal, em Oeiras. A operação da PSP surge no âmbito de uma investigação por suspeitas de roubo, ofensas à integridade física qualificada e participação em rixa.