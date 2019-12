Doze distritos do continente e norte da Madeira sob aviso laranja

O aviso vermelho, o mais alto de quatro níveis, que se mantinha ativo nos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro devido a rajadas de vento, foi retirado cerca das 3h00 da última madrugada.A partir dessa hora e até ao meio-dia estão com aviso laranja - o segundo mais grave -- os distritos de toda a costa continental e a costa norte da Madeira, pelo perigo de agitação no mar.Leiria, Santarém e Portalegre estão ainda sob aviso laranja devido às previsões de precipitação forte entre as 12h00 e as 15h00 nos dois primeiros casos e entre as 12h00 e as 18h00 no caso de Portalegre.O IPMA colocou também Guarda, Castelo Branco e Évora sob aviso amarelo -- o terceiro da escala -- por causa do vento, e até às 12h00 nos distritos mais a norte e, em Évora, devido ao vento (até às 18h00) e à chuva (até às 6h00).O mapa do instituto mostra apenas três distritos a verde, ou seja, sem avisos relativos às condições do tempo: Viseu, Vila Real e Bragança.O mau tempo em todo o país, causado pela depressão Elsa, já provocou mais de 5.400 ocorrências, a maioria quedas de árvores, desde quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Entretanto, o IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado.Segundo o IPMA, o Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas por esta depressão, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.A nota refere ainda que haverá "vento forte de sudoeste", prevendo-se que as rajadas atinjam valores de 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e 120 quilómetros por hora nas terras altas."A agitação marítima associada ao Fabien irá também fazer-se sentir na costa ocidental, em especial no litoral norte", acrescentou a nota.Contudo, prevê-se que os efeitos da depressão Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, "em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação".Estas depressões que atingem a península Ibérica estão a provocar o vento muito forte que se faz sentir em Portugal e Espanha desde quinta-feira à noite.O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.Às 8h00 desta sexta-feira deverão ser retomadas as buscas de uma pessoa que está desaparecida desde a noite de quinta-feira em Castro Daire devido ao mau tempoUma informação prestada à Antena 1 pelo Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a Proteção Civil trata-se do tripulante de uma máquina retroescavadora que ia a circular quando houve um deslizamento de terra que terá empurrado a máquina.Este acidente ocorreu na estrada nacional em Ribolhos, Castro Daire. A estrada está cortada.Ainda em Viseu uma pessoa morreu depois da derrocada de uma casa em Castro Daire.Uma outra vítima mortal aconteceu em Canha, no concelho do Montijo. Uma queda de árvore provocou o despiste de um camião e a morte do condutor.O comandante, Rui Laranjeira da Proteção Civil, fez o último balanço das ocorrências até às 23h00 de quinta-feira.

Mantém-se o número de vítimas: dois mortos. Há ainda meia centena de desalojados.Em Águeda uma família teve de ser realojada devido às inundações que se fizeram sentir.O presidente da autarquia, Jorge Almeida, fez ainda um ponto e situação onde admitiu que apesar de tudo ter acalmado existem estradas cortadas.

Quanto à circulação ferroviária na ponte 25 de Abril está normalizada, só não podem circular camiões com lonas e motos.Na ponte Vasco da Gama a velocidade máxima é 80 km/hora.

As ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo foram restabelecidas cerca das 6h00, depois de terem sido suspensas na quinta-feira por causa do mau tempo, segundo a Transtejo/Soflusa.



A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).





Também regressou ao normal a circulação na linha entre Pinhal Novo e Palmela.Na Linha do Vouga a circulação ferroviária está suspensa entre Massinhata e Cernada.Na Linha do Minho uma árvore caiu sobre uma catenária e a circulação de comboios entre Ermesinde e Contumil está a ser feita em apenas por uma via.Metro retoma circulação no PortoA norte, na cidade do Porto, ficou restabelecida desde as 23h00 de quinta-feira a circulação do Metro entre as estações da Levada e de Fânzeres, em Gondomar.A energia foi também afetada, 157 linhas de alta e média tensão ficaram avariadasA porta-voz da EDP admitiu a existência de uma situação difícil.

Fernanda Bonifácio, porta-voz da EDP que admitiu a possibilidade de um reforço das equipas. A última informação dava conta da existência de 1200 operacionais no terreno.Segundo um comunicado da elétrica, Santarém, Coimbra, Viseu e Leiria eram às 23h00 de quinta-feira os distritos mais afetados.Telefonar também ficou mais difícil. As comunicações também estão a ser afetadas.A Vodafone tem o serviço de rede móvel indisponível em algumas regiões do Centro e Norte do país devido a falhas de energia elétrica.Uma informação avançada à agência Lusa por fonte oficial da Vodafone.A NOS diz que a passagem da depressão Elsa teve um impacto ligeiro nos serviços da empresa com maior intensidade na região Norte durante a manhã de quinta-feira.A Altice diz que tem mais de 500 técnicos no terreno e que já recuperou uma grande percentagem dos clientes afetados.