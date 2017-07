Doze militares da Força Aérea em prisão preventiva

Mário Aleixo - RTP 06 Jul, 2017, 07:01 / atualizado em 06 Jul, 2017, 10:48 | País

Segundo a mesma fonte, os quatro empresários que também foram detidos no âmbito da segunda fase da Operação ZEUS ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades, medidas de coação que foram conhecidas ao final da noite e após um longo interrogatório judicial.



Um major-general, que controlava as compras para as bases militares, um coronel, um tenente-coronel e um major estão entre os detidos por suspeitas de corrupção, abuso de poder e falsificação de documentos na comercialização de géneros alimentícios nas messes da Força Aérea, segundo fonte da PJ.



Entre os 16 detidos constam ainda três capitães e cinco sargentos, além dos quatro empresários do ramo alimentar.



Segundo a PJ, os suspeitos estariam envolvidos num esquema de sobrefaturação de bens e matérias-primas para a confeção de refeições nas messes da Força Aérea.

Duas fases



Na primeira fase da Operação ZEUS, em novembro de 2016, foram detidos cinco homens por corrupção ativa e passiva para ato ilícito e falsificação de documentos, num "esquema fraudulento que poderá ter lesado o Estado em cerca de dez milhões de euros".



Nesta segunda fase da operação, participaram 130 elementos da PJ e dez procuradores do Ministério Público, tendo sido realizadas 36 buscas nas áreas dos distritos de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Évora e Faro, das quais 31 domiciliárias e cinco não domiciliárias.



O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e envolve elementos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), que continuam na recolha de prova.



c/ Lusa