Doze mortos em queda de árvore no Funchal

Entre as 12 vítimas mortais estão duas crianças. Há ainda a registar 52 feridos, sete em estado grave.



Das doze vítimas mortais, dez faleceram no local, uma criança chegou cadáver ao hospital e a outra morreu já no hospital do Funchal.



O anúncio foi feito pelo secretário Regional da Saúde, que tutela a Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, que estava acompanhado pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.



Entre os feridos estão algumas crianças e cidadãos de nacionalidade estrangeira que já foram identificados: um francês, alemão e húngaro.



O presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, anunciou que o Governo Regional realiza às 17h30 uma reunião extraordinária de emergência, em que serão decretados três dias de luto regional. Além disso, criou duas linhas de apoio para informação e apoio aos familiares das vítimas, com os números: 291 705 678 ou 291 705 779.



O presidente do Governo regional da Madeira garante que as causas do acidente vão ser apuradas.