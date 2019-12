Dragagens no Sado começaram na quinta-feira à noite, confirmou capitão do porto

As dragagens no estuário do Sado, no âmbito do projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal, começaram na quinta-feira à noite, cerca das 21h00, confirmou hoje à agência Lusa o capitão do porto, Paulo Alcobia Portugal.