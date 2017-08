Drone iraniano a 30 metros de caça norte-americano

RTP 08 Ago, 2017, 17:17 / atualizado em 08 Ago, 2017, 17:18 | País

De acordo com fonte militar norte-americana, citada pela CNN, o drone chegou a estar a cerca de 30 metros do caça norte-americano.



O avião teve que se desviar repentinamente para evitar uma colisão. De acordo com a mesma fonte, o drone iraniano não estava armado, mas a situação foi considerada pelo militares norte-americanos como perigosa e pouco profissional.



Os EUA utilizam na zona uma frequência de rádio para avisar quem possa estar a operar drones na zona sobre as atividades militares no local.



Depois do incidente, o drone acabou por se afastar.