Duarte Lima vai ficar na cadeia e ser expulso do PSD

Foto: DR

Duarte Lima entregou-se voluntariamente no estabelecimento prisional de Caxias, por volta das 10h da manhã, escapando assim à comunicação social.



Horas depois, foi transferido para a Carregueira, em Sintra, onde era esperado.



Entrou no estabelecimento prisional num carro celular, pouco depois da 1h da tarde.



Durante esta primeira semana, vai ficar preso no setor de admissão, local onde os reclusos ficam para se adaptarem.



Domingos Duarte Lima entra na prisão longe das câmaras como pretendia - bem diferente do momento em que foi detido no âmbito deste processo em 2011.



No mesmo dia em que o antigo deputado se torna recluso, o PSD confirma que vai avançar com um processo de expulsão.



A informação foi confirmada à RTP por fonte oficial do Partido Social Democrata.



De acordo com os estatutos, qualquer militante que seja condenado por crimes de corrupção, é imediatamente expulso do partido.



Domingos Duarte Lima, de 64 anos, foi membro da Delegação Portuguesa à Assembleia da NATO e líder parlamentar do PSD.