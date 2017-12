Partilhar o artigo Duas centenas de figuras recriam cenas bíblicas no presépio de Penela Imprimir o artigo Duas centenas de figuras recriam cenas bíblicas no presépio de Penela Enviar por email o artigo Duas centenas de figuras recriam cenas bíblicas no presépio de Penela Aumentar a fonte do artigo Duas centenas de figuras recriam cenas bíblicas no presépio de Penela Diminuir a fonte do artigo Duas centenas de figuras recriam cenas bíblicas no presépio de Penela Ouvir o artigo Duas centenas de figuras recriam cenas bíblicas no presépio de Penela